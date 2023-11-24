Так Лев, Скорпион и Дева, в следующем месяце вам, вероятно, придется каяться из-за содеянного. Будьте готовы ответить.
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Лев
Ваши поступки в декабре возмутят многих людей. Помните, что всегда есть предел дозволенного. Далеко не все готовы и хотят видеть вас без одежды.
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Дева
Перед тем, как причинить человеку боль, подумайте 100 раз. Уже скоро вы об этом пожалеете. Однако изменить что-то будет поздно.
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Скорпион
Ваше непристойное поведение ошарашит буквально всех. Это может кардинально изменить отношение даже близких людей. Позже поймете это и будете сожалеть.
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