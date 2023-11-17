Так, Овен, Лев, Весы и Стрелец, при выборе партнера или партнерши, обращают большое внимание на внешность, пишет 24 Канал.

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Овен

Внешний вид играет значительную роль в выборе партнера или партнерши для Овна. Этот знак зодиака восхищается теми, кто очень внимательно следит за собой.

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Лев

Эти люди имеют естественную склонность к партнерам или партнершам, обладающим яркой внешностью. Им очень по душе, когда любимый человек соблюдает свой уникальный стиль и излучает уверенность.

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Весы

Родившиеся под этим знаком зодиака ценят красоту во всех ее проявлениях. Весам важна внешность и привлекательность партнера или партнерши. Часто они ищут тех, кто излучает элегантность и уравновешенность как физически, так и эмоционально.

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Скорпион

Для Скорпионов физическое влечение играет решающую роль, когда дело доходит до выбора партнера или партнерши. Их страстная натура ищет магнитную связь, которая начинается с непреодолимой физической химии. Скорпионам важно, чтобы человек привлекал внимание с первого взгляда.

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