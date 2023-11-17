Так, Овен, Лев, Терези та Стрілець, при виборі партнера чи партнерки, звертають велику увагу на зовнішність, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Пристрасна ніч уже цього тижня буде у 3 знаків зодіаку

Овен

Зовнішній вигляд відіграє значну роль у виборі партнера чи партнерки для Овна. Цей знак зодіаку захоплюється тими, хто дуже пильно стежить за собою.

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Лев

Ці люди мають природну схильність до партнерів чи партнерок, які володіють яскравою зовнішністю. Їм дуже до душі, коли кохана людина дотримується власного унікального стилю та випромінює впевненість.

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Терези

Народжені під цим знаком зодіаку цінують красу у всіх її проявах. Терезам важлива зовнішність і привабливість партнера чи партнерки. Часто вони шукають тих, хто випромінює елегантність і врівноваженість, як фізично, так і емоційно.

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Скорпіон

Для Скорпіонів фізичний потяг відіграє вирішальну роль, коли справа доходить до вибору партнера чи партнерки. Їхня пристрасна натура шукає магнітного зв’язку, який починається з непереборної фізичної хімії. Скорпіонам важливо, щоб людина привертала увагу з першого погляду.

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