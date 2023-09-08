Осенью у 4 знаков зодиака будут испытания в отношениях: кому грозит развод

Сразу четыре знака зодиака осенью 2023 могут переживать испытания в отношениях. Как следствие, у некоторых они укрепятся. Между тем у других возможен развод.

Определенные испытания придется пройти Близнецам, Львам, Скорпионам и Рыбам. Эти ситуации могут быть сложными, но с помощью открытой коммуникации и терпения получится разобраться и укрепить ваши отношения, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Вы можете столкнуться с трудностями в коммуникации. Будет казаться, что партнер больше не понимает. В отношениях вероятны частые конфликты. Важно быть открытым и откровенно поговорить, чтобы пройти эти препятствия вместе.

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Лев

У вас могут возникнуть вопросы о верности любимого человека. Если догадки подтвердятся, придется принять неприятное решение.

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Скорпион

Вы слишком давите на своего партнера. Рано или поздно любимый человек может не выдержать, собрать вещи и подать на развод. Не забывайте, что вы в отношениях не учитель, не начальник и не мама. Позвольте партнеру быть собой.

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Рыбы

Осенью можете ощутить эмоциональную нестабильность и неуверенность в своих чувствах. Поговорите обо всем с любимым человеком. При необходимости обратитесь к специалисту.

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