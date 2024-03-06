Им нельзя быть вместе: какие два знака зодиака не подходят друг другу

Некоторым знакам зодиака категорически нельзя быть вместе. Они совершенно несовместимы.

Этим знакам зодиака нельзя строить отношения. Ничего хорошего не получится, пишет Love 24.

Кстати Названы 3 знака зодиака, которые не подходят Скорпионам

Овен и Рак

Овен быстро принимает решения, тогда как Рак может быть склонен к колебаниям и переживаниям, стремление к пониманию и поддержке партнера.

Конфликты между этими знаками могут возникать из-за разницы в проявлении чувств. Овен может считать, что Рак слишком много переживает, тогда как Рак будет чувствовать, что ему не хватает эмоциональной поддержки.

Также Овны часто ставят перед собой амбициозные цели и готовы рисковать, чтобы достичь успеха. Между тем Раки могут быть более консервативными и осторожными в своих действиях. Они предпочитают семейный уют и стабильность. Овны же испытывают потребность в новых впечатлениях.

Кстати, личное пространство является важным для обоих знаков, и они могут по-разному понимать это понятие. Так, Овен может считать, что ему нужно больше свободы, Рак – чувствовать себя незащищенным в чрезмерно активной среде.

Способность к компромиссам и взаимоподдержке может стать очень вызовом для этой пары.

Важно Несовместимы: какие 3 знака зодиака вообще не подходят Ракам

Гороскоп совместимости для Овна и Рака

