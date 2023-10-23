Скорпионы, Девы и Рыбы, в этом месяце у вас возможны проблемы в личной жизни. Не торопитесь начинать новые отношения. Доверьтесь собственному сердцу, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Эта неделя может быть не из легких в любовном плане. Не торопитесь огорчаться, ведь в мире столько людей. Попробуйте снова, но уже с ноября.

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Дева

Не спешите сломя голову начинать новые отношения. Будьте аккуратны, ведь вам могут сделать больно.

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Рыбы

До конца октября вам лучше воздержаться от перемен в личной жизни. Звезды прочат, что вскоре встретите настоящую любовь. Однако, сейчас не стоит начинать отношения.

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