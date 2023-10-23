Скорпіони, Діви і Риби, цього місяця у вас можливі проблеми в особистому житті. Не поспішайте починати нові стосунки. Довіртеся власному серцю, пише 24 Канал.
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Скорпіон
Цей тиждень може бути не з легких у любовному плані. Не поспішайте засмучуватися, адже у світі ще стільки людей. Спробуйте знову, але вже з листопада.
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Діва
Не спішіть стрімголов починати нові стосунки. Будьте обережні, адже вам можуть зробити боляче.
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Риби
До кінця жовтня вам краще утриматися від змін в особистому житті. Зірки пророкують, що незабаром зустрінете справжня кохання. Натомість зараз не варто починати стосунки.
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