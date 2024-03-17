В следующие 7 дней этим 4 знакам крайне важно прислушиваться к своему сердцу

На следующей неделе некоторым стоит особенно прислушиваться к своему сердцу. Впереди важное решение.

Так, Водолей, Дева, Телец и Рыбы, сделайте так, как чувствуете. Не бойтесь, ваше от вас не уйдет, пишет Love 24.

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Водолей

Прислушивайтесь. Ваше сердце знает, как никто другой, в чем и в ком сейчас нуждаетесь. Не бойтесь, вот увидите, что совсем скоро все наладится.

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Телец

На следующей неделе вам придется принять непростое решение. Прислушайтесь к сердцу. Оно знает, как лучше.

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Дева

Не игнорируйте то, что внутри вас. Вы давно сделали выбор. Идите по зову сердца.

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Рыбы

Судьба подготовила кое-что интересное. Впрочем, не просите помощи. Ваше сердце – лучший советчик.

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