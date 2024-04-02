Кому из знаков зодиака уже 3 апреля повезет в любви
У части людей апрель будет полон любви и нежности. Уже в среду некоторым повезет в любви.
Так, Близнецы и Телец встретят свою любовь 3 апреля. Чего ждать, пишет Love 24.
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Близнецы
Звезды предсказывают, что уже в эту среду вам невероятно повезет в любви. Встретите человека, который будет готов ради вас на все.
Все будет так, как всегда мечтали. Легко, уютно и комфортно. Будто всю жизнь знаете друг друга.
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Телец
Уже 3 апреля вам повезет в личной жизни. Этот день будет полон тепла, нежности и заботы.
Случайная встреча будет совсем неслучайной. Впереди радостные утра, дни, вечера и ночи. Откройте свое сердце для любви. Впрочем, не гонитесь за ней. Ваше от вас точно не уйдет.
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