Астрологи говорят, что уже в этом месяце кто-то из знаков зодиака узнает хорошую новость о беременности. Кого осчастливят звезды, читайте в сегодняшнем гороскопе Love 24.

К слову Долгожданное приятное известие: 2 знака зодиака, которые уже в июле узнают о беременности

Лев

Львы уже долгое время готовятся к рождению ребенка. Астрологи говорят, что приятная весть придет к ним в этом июле. Поэтому закупайте все необходимое для малыша, радуйте родственников, друзей и наслаждайтесь беременностью.

Гороскоп для Львов

Весы

Для Весов новость о беременности станет неожиданной. Однако они с партнером будут рады, услышав ее. Хотя теперь придется узнавать много новой информации, чтобы стать лучшими родителями для сына или дочери.

Гороскоп для Весов