Астрологи кажуть, що вже цього місяця хтось зі знаків зодіаку дізнається хорошу новину про вагітність. Кого ощасливлять зорі, читайте у сьогоднішньому гороскопі Love 24.

До слова Довгоочікувана приємна звістка: 2 знаки зодіаку, які вже в липні дізнаються про вагітність

Лев

Леви вже довгий час готуються до народження дитини. Астрологи кажуть, що приємна звістка прийде до них цього липня. Тож закуповуйте все необхідне для малюка, тіште родичів, друзів та насолоджуйтеся вагітністю.

Гороскоп для Левів

Терези

Для Терезів новина про вагітність стане несподіваною. Однак вони з партнером будуть раді, почувши її. Хоча тепер доведеться дізнаватися багато нової інформації, щоб стати найкращими батьками для сина чи доньки.

Гороскоп для Терезів