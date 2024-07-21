Рак, Козерог и Рыбы, уже вскоре можете ожидать кое-что приятное и необычное от любви всей жизни, пишет Love 24.

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Рак

У вас будет возможность преодолеть сомнения и нерешительность. Именно это будет побуждать к периоду позитивных изменений и приятных сюрпризов в жизни. Но не забывайте, что вторая половинка также будет ожидать от вас фидбэк, хоть и не говорит об этом.

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Козерог

Вы получите то, о чем так долго мечтали. Астрологи уверены, что будете на седьмом небе от счастья. В ответ, рекомендуем приготовить вкусный романтический ужин и спланировать путешествие, чтобы провести время только вдвоем. Это будет лучший вклад в ваши отношения.

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Рыбы

В день, когда будет казаться, что все не держится рук, а дела идут наперекосяк – вторая половинка сделает неожиданный сюрприз, который в корне изменит отношения и выведет их на новый уровень. Будьте уверены, что сердце непременно подскажет, какой выбор лучше сделать.

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