Близнецы и Стрелец, уже в эти выходные вам придется выяснить отношения с любимым человеком не лучшим способом, пишет Love 24.

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Близнецы

Прежде чем что-то говорить, подумайте над своими словами. Не стоит выливать всю грязь на близкого человека через эмоции. В ваших отношениях давно накопилось немало обид, а из-за отсутствия диалога они только углубились.

Астрологи рекомендуют поговорить откровенно, чтобы отвлечь будущие ссоры. В противном случае, ваши отношения могут сойти на нет.

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Стрелец

Уже в эти выходные ваше терпение дойдет до своей точки кипения. Конфликта избежать не удастся, а неприятное послевкусие ссоры еще долго будет держаться на душе.

Звезды также намекают, что есть большая вероятность того, что во время скандала вы узнаете кое-что новое о любимом человеке. А вот как поступить с этой информацией придется решать самостоятельно.

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