Близнюки та Стрілець, уже цими вихідними вам доведеться вияснити стосунки із коханою людиною у не найкращий спосіб, пише Love 24.

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Близнюки

Перш ніж щось говорити, подумайте над своїми словами. Не варто виливати увесь бруд на близьку людину через емоції. У ваших взаєминах давно назбиралось чимало образ, а через відсутність діалогу вони тільки поглибились.

Астрологи рекомендують поговорити відверто, щоб відвернути майбутні сварки. В іншому випадку, ваші стосунки можуть зійти нанівець.

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Стрілець

Уже цими вихідними ваше терпіння дійде до своєї точки кипіння. Конфлікту уникнути не вдасться, а неприємний посмак сварки ще довго триматиметься на душі.

Зірки також натякають, що є велика ймовірність того, що під час скандалу ви дізнаєтесь дещо нове про кохану людину. А от як вчинити з цією інформацією доведеться вирішувати самостійно.

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