Лев и Скорпион, ваши сокровенные интимные желания скоро станут реальностью, пишет Love 24.

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Лев

Это будет период, когда представители этого знака зодиака смогут отбросить перфекционизм и позволить себе свободнее выражать желания и эмоции. Львы могут обнаружить новые способы удовлетворить свои эротические фантазии, в частности через более глубокое эмоциональное и физическое соединение с партнером. Однако есть вероятность, что не все сокровенные желания удастся полностью реализовать.

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Скорпион

Вы сможете исследовать внутреннюю сущность и выявить самые сокровенные желания, включая эротические. Будьте уверены, что ваш партнер непременно поддержит и поможет воплотить самую эротическую фантазию. Однако не стоит оставаться эгоистом. Поинтересуйтесь, что ваша половинка хотела бы нового попробовать, но боялась или стеснялась признаться в этом.

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