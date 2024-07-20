Будет больно всем: 2 знака зодиака, которым на выходных не избежать скандала
Иногда среди ясного дня может произойти гроза, которая разобьет все то хорошее, что было между партнерами. Плохое настроение одного может спровоцировать серьезный скандал.
Близнецы и Стрелец, уже в эти выходные вам придется выяснить отношения с любимым человеком не лучшим способом, пишет Love 24.
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Близнецы
Прежде чем что-то говорить, подумайте над своими словами. Не стоит выливать всю грязь на близкого человека через эмоции. В ваших отношениях давно накопилось немало обид, а из-за отсутствия диалога они только углубились.
Астрологи рекомендуют поговорить откровенно, чтобы отвлечь будущие ссоры. В противном случае, ваши отношения могут сойти на нет.
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Стрелец
Уже в эти выходные ваше терпение дойдет до своей точки кипения. Конфликта избежать не удастся, а неприятное послевкусие ссоры еще долго будет держаться на душе.
Звезды также намекают, что есть большая вероятность того, что во время скандала вы узнаете кое-что новое о любимом человеке. А вот как поступить с этой информацией придется решать самостоятельно.
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