Кто предаст любимого человека этой весной: 3 знака зодиака

Этой весной три знака разобьют сердце любимому человеку. Они пойдут налево.

Так, Овен, Скорпион и Рыбы изменят партнеру или партнерше уже в ближайшие несколько недель, пишет Love 24.

Кстати Расстанутся до лета: 3 знака зодиака, у которых этой весной брак трещит по швам

Овен

Рожденные под этим знаком очень вспильчивые, постоянно ищут приключений и новых впечатлений. Весной Овны могут познакомиться с интересным человеком, а дальше — прыгнут в гречку.



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Скорпион

Эта весна может кардинально изменить жизнь Скорпионов. Вероятно, они пойдут налево. И сделают это далеко не один раз.

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Рыбы

Представители этого знака часто живут в собственном мире мечтаний и фантазий. Весна может принести новые возможности для воплощения желаний. Рыбы пойдут налево.

Гороскоп для Рыб