В преддверии весны: 3 знака зодиака скоро вернутся к бывшим

В последние недели февраля часть людей решится на серьезный шаг. Так, они вернутся к бывшим.

Уже к весне Овен, Лев и Рыбы попытаются наладить отношения с экс-партнерами. Интересно, что в большинстве это получится неожиданно, пишет Love 24.

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Овен

Бывшая любовь быстро вернется в вашу жизнь. Снова услышите родной голос, улыбку и почувствуете ту страсть, что когда-то была между вами. Все будет неожиданно.

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Лев

Вы уже давно стремились вернуть бывшего или бывшую, и скоро мечты станут реальностью. Ваши тропы снова пересекутся, сможете исправить ситуацию.

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Рыбы

Ваша бывшая любовь снова появится на горизонте. Во время неожиданной встречи почувствуете безудержные эмоции и решитесь возобновить отношения. Будьте готовы к кардинальным изменениям в жизни.

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