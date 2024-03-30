Думают только о себе: этим 4 знакам зодиака часто безразличны чувства любимого человека

Некоторым безразличны чувства любимого человека. Прежде всего, они думают о себе и собственных интересах.

Овен, Козерог, Водолей и Близнецы. Именно этим знакам зодиака чаще всего безразлично на чувства партнера, пишет Love 24.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака на первое место ставят собственные потребности. Овны не всегда учитывают желания партнера. Могут проявлять безразличие к его или ее чувствам.

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Близнецы

Представители этого знака могут быстро уставать от рутины. Близнецы всегда хотят чего-то нового. При этом могут не учитывать чувства и потребности любимого человека.

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Водолей

Этим людям может быть трудно выражать свои чувства и эмоции. Водолеи очень ценят свою независимость, нередко фокусироваться на собственных идеях и проектах, что может вызвать у партнера чувство безразличия.

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Козерог

Представители этого знака очень амбициозные, целеустремленные и трудолюбивые. Они стремятся реализовать себя. Между тем отношения могут ставить на второй план или еще дальше.

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