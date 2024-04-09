Так, Рыбы, Рак и Скорпион могут изменить партнеру уже в ближайшие дни. Об этом пишет Love 24.
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Рыбы
В апреле Рыбам может показаться, что любовный треугольник – увлекательное приключение. Однако, стоит помнить, что так можно нанести партнеру сильную боль.
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Рак
В этом месяце Раки могут не устоять перед соблазном и пригнуть в гречку. Далее будут пытаться скрывать измену.
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Скорпион
Скорпионы могут почувствовать сильное сексуальное влечение. Впрочем, не к своему партнеру. Эти люди пойдут налево.
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