Чаще других: 3 знака зодиака, которые избегают отношений
Часть людей больше всего стремятся создать семью. Между тем другие часто избегают отношений.
Дева, Водолей и Близнецы. Рожденные под этими знаками зодиака чаще всего избегают отношений, пишет Love 24.
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Дева
Девы очень привередливые критики. Иметь отношения с ними может быть сложно, поскольку быстро замечают недостатки в партнере.
Рожденные под этим знаком также могут быть очень педантичными и добросовестными, что может вызвать конфликты в отношениях. Девы перебирают каждую мелочь и мнение, что также может раздражать их в партнере. Поэтому нередко избегают отношений.
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Водолей
Эти люди ценят свою независимость и свободу. Поэтому могут избегать отношений, что, кажется, ограничат их.
Водолеи любят чувствовать себя свободными, обязательства могут быть для них тяжелыми. Также могут быть несколько непредсказуемыми, что вызывает трудности и недоразумения.
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Близнецы
Близнецы имеют тенденцию к быстрой смене настроения и интересов. Поэтому они могут избегать отношений, которые требуют стабильности.
Кроме того, могут быть довольно-таки непостоянными в собственных чувствах и эмоциях. Это нередко приводит к конфликту. Также Близнецы быстро скучают, ищут новый стимул. Долгосрочные отношения могут быть для них слишком сложными.
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