Так, Козерог и Рыбы чаще всего равнодушны к чувствам любимого человека. Впрочем, у каждого из них на это есть свои причины.

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Козерог

Эти люди серьезные, практичные и устойчивые. Им крайне важно достичь собственных в частности, карьерных целей. Козероги трудоголики. Для них работа часто важнее отношений. Это может привести к тому, что они меньше сосредотачиваются на эмоциональных потребностях своего партнера.

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Рыбы

Эти люди мечтатели. Нередко им трудно сосредоточиться на эмоциональных потребностях своего партнера из-за собственной уязвимости и склонности к жизни во внутреннем мире. Рыбы могут быть равнодушными к выражению чувств или реакций любимого человека.

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