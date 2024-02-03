Так, Козоріг і Риби найчастіше байдужі до почуттів коханої людини. Втім, у кожного з них на це є свої причини.

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Козоріг

Ці люди серйозні, практичні та стійкі. Їм вкрай важливо досягти власних зокрема, кар'єрних цілей. Козороги трудоголіки. Для них робота часто важливіша за стосунки. Це може призвести до того, що вони менше зосереджуються на емоційних потребах свого партнера.

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Риби

Ці люди мрійники. Нерідко їм важко зосередитися на емоційних потребах свого партнера через власну вразливість і схильність до життя у внутрішньому світі. Риби можуть бути байдужими до вираження почуттів чи реакцій коханої людини.

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