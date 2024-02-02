Так, 5 знаків зодіаку схильні давати порожні обіцянки. Зокрема, Водолій, Близнюки, Терези, Риби й Лев.

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Водолій

Ці люди схильні до того, щоб давати порожні обіцянки. Адже часто думають про ідеальні сценарії та плани, втім, не завжди здатні їх реалізувати. Водолії можуть взяти на себе зобов'язання, але з часом забути про них або перейти до інших проєктів.

Близнюки

Близнюки можуть давати порожні обіцянки через свою незрілість та непослідовність. Вони показують зацікавленість у чомусь, але швидко втрачають інтерес та забувають про свої зобов'язання.

Лев

Леви можуть пообіцяти багато речей, щоб підтримати свою популярність та статус. Однак, не завжди здатні виконати свої обіцянки, оскільки їм часто бракує вміння приділяти час іншим людям.

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Терези

Народжені під цим знаком зодіаку є дипломатичними та люблять заспокоювати всіх навколо. Терези можуть давати порожні обіцянки. Вони намагаються уникати конфліктів та ними керувати, але не завжди здатні взяти на себе відповідальність за власні слова і дії.

Риби

Ці люди мрійники. Вони можуть бути в постійному пошуку способів втечі від реальності та зосереджуватися на ідеалах. Однак, не завжди здатні виконати свої зобов'язання.