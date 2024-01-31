Телець, Лев і Козоріг, у вас можливі певні проблеми в особистому житті. Чого чекати в лютому, пише 24 Канал.

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Телець

В лютому Тельцям варто бути обережними у стосунках. Можливі конфлікти з близькими людьми.

Важливо зосередитися на тому, що ви говорите і яким чином це може сприймати партнер. Уникайте нагнітання й намагайтеся спокійно виражати свої думки і почуття.

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Лев

Левам важливо бути уважними до своєї комунікації в лютому, ймовірні конфлікти. Намагайтеся зосередитися на спільних інтересах, аби уникнути роздратування.

Відкритість і щире спілкування допоможуть вам зберегти гармонію в стосунках.

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Козоріг

У лютому Козерогам варто бути уважними у вираженні своїх почуттів і бажань в стосунках з близькими людьми. Можуть виникати конфлікти через непорозуміння або недостатнє визнання чи цінування потреб одне одного.

Аби уникнути суперечок, важливо говорити чітко і відкрито, але з урахуванням почуттів партнера.

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