Так, Скорпион, Лев и Овен эгоисты в отношениях. Они постоянно думают о себе, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Родившиеся под этим знаком зодиака гордые и самоуверенные. Скорпионы страстны, а еще нередко пытаются контролировать все и делать так, как по душе только им.

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Лев

Львы могут представлять себя в центре вселенной. Они всегда стремятся к вниманию и восторгу в любой ситуации, что может выглядеть как эгоизм.

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Овен

Эти люди известны своей энергичностью, решительностью и вспыльчивым характером. В большинстве своем они стремятся доминировать в отношениях. Кроме того, Овны могут потребовать выполнения своих желаний, не уделяя достаточно внимания потребностям других.