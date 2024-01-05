Так, на выходных 4 знакам зодиака не стоит ожидать поддержки от партнера. Близнецы, Телец, Рак и Дева, полагайтесь только на себя, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти 3 знака зодиака в 2024 году будут много плакаты: есть ли среди них вы

Близнецы

В ближайшие дни вам понадобится поддержка близкого человека. Впрочем, вместо нее можете услышать только упрек.

Телец

Зачем вас партнер, который не выслушает и не поддержит. Ответьте сами себе.

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Дева

Вместо того чтобы поддержать и помочь справиться с проблемами, партнер или партнерша могут разбить вам сердце. Кстати, сделают это очень неожиданно.

Лев

Если вы изменили, то о каком понимании и поддержке может идти речь. Не ждите, что любимый человек сразу же простит и через секунду все забудет.