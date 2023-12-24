Могут развестись: у каких знаков зодиака 2024 год начнется с проблем в личной жизни

Уже в начале нового года у нескольких знаков зодиака могут возникнуть проблемы в личной жизни. Они могут развестись.

Астрологи назвали 4 знака зодиака, у которых 2024 год может начаться с проблем в личной жизни. В частности, это Лев, Овен, Близнецы и Дева, передает 24 Канал.

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Лев

Представителей этого знака зодиака ждет разрыв отношений. Все из-за измены.

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Близнецы

Уже в первые недели нового года у Близнецов могут участиться конфликты с любимым человеком. Обсудите проблемные вопросы, потому что можете потерять друг друга.

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Дева

Любимый человек может прыгнуть в гречку. Эта горькая правда разобьет Девам сердце.

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Овен

В начале года Овны могут завести интрижку на работе. Впрочем, скрыть это не получится. Есть риск потерять любимого человека.

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