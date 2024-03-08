Никогда: с этими 3 знаками Стрелец не будет счастлив

Стрельцу категорически нельзя быть с этими тремя знаками. Вместе с ними он никогда не будет по-настоящему счастливым.

Так, Рыбы, Рак и Дева не подходят Стрельцу. Эти отношения до добра и счастья не доведут, пишет Love 24.

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Рак

Стрелец и Рак имеют очень разные взгляды на жизнь. Рак славится своей эмоциональной чувствительностью и потребностью в стабильности, тогда как Стрелец ищет приключения и стремится к свободе. Это может привести к постоянным конфликтам.

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Дева

Дева и Стрелец могут иметь трудности во взаимопонимании. Дева важны детали и порядок, в то время как Стрелец может быть вольнодумным и неупорядоченным. В таких отношениях постоянно будет зашкаливать напряжение.

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Рыбы

Рыбы и Стрелец имеют разные ценности и взгляды на жизнь. Рыбы часто живут в своей мире мечтаний и фантазий, тогда как Стрелец ищет понимания и приключения. Вместе они не станут счастливыми.

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