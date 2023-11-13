Близнецы, Девы и Львы, вам нужно взять паузу в отношениях. Обсудите все с любимым человеком, пишет 24 Канал.

К слову Эти 3 знака зодиака могут развестись в 2024 году

Близнецы

Как часто в вашей паре возникают недоразумения и ссоры даже на пустом месте? Обдумайте все. Возможно, некоторое время следует пожить отдельно друг от друга. Каждому нужно хорошо обдумать и принять для себя важное решение.

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Дева

Ваши отношения сейчас не такие, как в начале? Вероятно, кажется, что это уже невыносимо. Однако, не обязательно разрывать все прямо сейчас. Возьмите паузу. Каждому нужно время, чтобы понять для себя, чего действительно хочешь.

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Лев

Если не остановитесь сейчас, существует большой риск развестись уже в 2024 году. Важны ли вам эти отношения, еще любите? Ответьте искренне себе.

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