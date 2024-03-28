Какие 3 знака зодиака в апреле получат от любимого человека желанный подарок

В следующем месяце три знака зодиака получат подарок от близкого человека. Это будет то, о чем они мечтали.

Так, Дева, Близнецы и Телец, любимый человек приготовит для вас нечто очень особенное. Будете на седьмом небе от счастья, пишет Love 24.

Кстати В апреле 3 знака зодиака встретят любовь: повезет ли вам повезет

Дева

Вас ждет очень приятный сюрприз. Об этом подарке давно думали, впрочем, даже не решались попросить. Впрочем, партнер или партнерша поняли все самостоятельно.

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Близнецы

Второй месяц весны будет для вас очень счастливым. Кстати, любимый человек готовит кое-что приятное. Будете в восторге.

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Телец

В апреле ваши дни будут полны радости и любви. Кстати, дорогой сердцу человек приготовит невероятный подарок.

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