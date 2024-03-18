Вероятность очень высока: в апреле 2 знака зодиака будут переживать измену

Во второй месяц весны двум знакам зодиака придется пережить измену. Астрологи отмечают, что вероятность очень высока.

Лев и Стрелец. Именно этим знакам зодиака уже в апреле могут изменить любимые люди, пишет Love 24.

Обратите внимание В следующие 7 дней этим 4 знакам крайне важно прислушиваться к своему сердцу

Лев

В апреле 2024 года Львам стоит быть внимательными к возможным изменениям в отношениях. Многие факторы могут ухудшить их. Более того, есть риск, что любимый человек пойдет налево. Это будет внезапно и совершенно неожиданно.

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Стрелец

Звезды предсказывают, что в апреле вас может ждать довольно-таки непростой период. Партнер или партнерша может пригнуть в гречку. Эта новость собьет с ног. Сначала будет трудно поверить, однако, к сожалению, это окажется правдой. Позвольте себе пережить все так, как чувствуете.

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