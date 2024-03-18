Ймовірність дуже висока: у квітні 2 знаки зодіаку переживатимуть зраду

У другий місяць весни двом знакам зодіаку доведеться пережити зраду. Астрологи зазначають, що ймовірність дуже висока.

Лев і Стрілець. Саме цих знаків зодіаку вже у квітні можуть зрадити кохані люди, пише Love 24.

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Лев

У квітні 2024 року Левам варто бути уважними до можливих змін у стосунках. Багато чинників можуть погіршити їх. Ба більше, є ризик, що кохана людина піде наліво. Це буде раптово й зовсім неочікувано.

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Стрілець

Зірки пророкують, що у квітні на вас може чекати доволі-таки непростий період. Партнер чи партнерка може скочити в гречку. Ця новина зіб'є з ніг. Спочатку буде важко повірити, однак, на жаль, це виявиться правдою. Дозвольте собі пережити все так, як відчуваєте.

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