Лев и Стрелец. Именно этим знакам зодиака уже в апреле могут изменить любимые люди, пишет Love 24.
Обратите внимание В следующие 7 дней этим 4 знакам крайне важно прислушиваться к своему сердцу
Лев
В апреле 2024 года Львам стоит быть внимательными к возможным изменениям в отношениях. Многие факторы могут ухудшить их. Более того, есть риск, что любимый человек пойдет налево. Это будет внезапно и совершенно неожиданно.
Кстати Чаще других: 3 знака зодиака, которые избегают отношений
Гороскоп для Львов
Интересно Любовный гороскоп на апрель: каким знакам зодиака повезет в любви
Стрелец
Звезды предсказывают, что в апреле вас может ждать довольно-таки непростой период. Партнер или партнерша может пригнуть в гречку. Эта новость собьет с ног. Сначала будет трудно поверить, однако, к сожалению, это окажется правдой. Позвольте себе пережить все так, как чувствуете.
Посмотрите также Другой приоритет: 3 знака зодиака, для которых семья никогда не будет на первом месте
Гороскоп для Стрельцов