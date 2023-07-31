Названы 3 знака зодиака, которые на этой неделе будут проявлять ревность

Ревновать своего партнера – нормально. Однако важно не переборщить, ведь можно разрушить собственные отношения.

Астрологи отмечают, что на этой неделе сразу три знака зодиака будут проявлять ревность. В частности, это Скорпион, Телец и Лев, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Именно Скорпион считается самым опасным знаком зодиака. Его представителям присущ взрывной характер, агрессивность и воинственность. На этой неделе Скорпионы могут проявлять ревность. Однако важно держать себя в руках, ведь существует риск потери любимого человека.

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Телец

По словам астрологов, рожденные под этим созвездием очень ревнивы. Кроме того, Тельцы склонны додумывать, чего на самом деле не было. Сохраняйте спокойствие и поговорите с любимым человеком о том, что вас беспокоит.

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Лев

Этому знаку очень важно быть в центре внимания, особенного своего партнера. Так что если любимый человек хоть немного времени уделит кому-то другому, он может сильно ревновать. На этой неделе вы можете слишком проявить это чувство. Однако, доверьтесь близкому человеку, истинных причин для ревности нет.

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