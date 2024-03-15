По данным Национальной медицинской библиотеки США, около половины женщин не удовлетворены тем, как часто достигают оргазма, а 10 – 15% – вообще никогда в жизни его не испытывали.

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Как достичь феерического оргазма

Стимуляция

Секс-психолог и терапевт доктор Миц заметил, что важно понять, какая стимуляция вам нужна и какое должно быть сочетание давления и ритма. Применение нужного количества давления на эротические зоны, такие как клитор, пенис или уши, создает сексуальное возбуждение и активирует мышцы к сокращению.

Но не забывайте, что нужно подобрать и правильный ритм, который будет комфортен именно для вас. Попадание в поток правильного ритма может сосредоточить внимание настолько интенсивно, что остановит все другие мысли.

Внимательность

Внимательность – это перемещение вашего ума и тела в одно и то же место в одно и то же время. Большинство из нас не делает этого в своей жизни, не говоря уже о своей сексуальной жизни,

– сказал доктор Миц.

Во время секса вы можете думать о том, как выглядите в этот момент, что вы делаете и как, а это все – препятствие на пути к оргазму. Вы должны быть мыслями в своем теле.

Чтобы научиться этому умению, эксперты советуют попробовать медитации или йогу.



Советы от эксперта, как достичь оргазма / Фото Ron Lach, Pexels

Общение

После того, как вы использовали внимательность, чтобы узнать, какое давление и ритм ведут вас к финишу, вы должны сообщить это своему партнеру.

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Пары, которые общаются о сексе и говорят о том, что им нужно во время секса, имеют гораздо больше шансов достичь оргазма,

– подчеркнул Миц.

Многие люди думают, что партнер по умолчанию должен знать, чего вы хотите. Это – ошибка. Ведь человек не может об этом догадаться, если вы откровенно не скажете. Или же можете использовать стон, чтобы партнер понял, что вам нравится то, что он делает.