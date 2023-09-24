Ниже читайте о трех лучших фразах, которые мужчины всегда хотят услышать от женщины в постели. Будьте открыты и не стесняйтесь фантазировать в постели!
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3 горячие фразы, которые следует говорить в постели
"Ты выглядишь невероятно". Интимность – это не только об удовольствии, но и о взаимном принятии и поддержке. Сказать своему партнеру, что он (она) выглядит невероятно, усилит самооценку и сделает ваш интим более приятным.
"Я тебя обожаю". Секс – это способ показать свои чувства. Фраза "Я тебя обожаю" поможет усилить эмоциональный аспект вашего интимного опыта. Простая и прямая фраза, но она оказывает мощный эффект.
"Делай со мной, что захочешь". Ощущение власти и контроля может быть очень возбуждающим для многих людей. Выразить готовность отдаться своему партнеру и дать ему (ей) свободу в постели может быть увлекательным интимным опытом. Эта фраза подчеркивает веру в партнера и создает эротическую атмосферу.
Секс / Glamour
Больше фраз, которые вы можете говорить своему партнеру во время секса:
- "Мне очень нравится то, что ты делаешь",
- "Давай глубже",
- "Не останавливайся",
- "Да, да, именно так и поступай",
- "А ты хочешь так попробовать?",
- "Тебе так нравится?",
- "Ты возбуждена/возбужден?",
- "Я хочу тебя уже",
- "Давай ты мне...".