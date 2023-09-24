Нижче читайте про три найкращі фрази, які чоловіки завжди хочуть почути від жінки у ліжку. Будьте відкритими та не стидайтесь фантазувати в ліжку!

Цікаво Чому чоловік ігнорує жінку, яка йому подобається: 3 причини дивної поведінки

3 гарячі фрази, які варто говорити в ліжку

"Ти виглядаєш неймовірно". Інтимність – це не тільки про задоволення, але і про взаємне прийняття і підтримку. Сказати своєму партнерові, що він (вона) виглядає неймовірно, підсилить самооцінку і зробить ваш інтим більш приємним.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





"Я тебе обожнюю". Секс – це також спосіб показати свої почуття. Фраза "Я тебе обожнюю" допоможе підсилити емоційний аспект вашого інтимного досвіду. Проста і пряма фраза, але вона має потужний ефект.

"Роби зі мною, що захочеш". Відчуття влади й контролю може бути дуже збудливим для багатьох людей. Виразити готовність віддатися своєму партнерові й дати йому (їй) волю у ліжку може бути захопливим інтимним досвідом. Ця фраза підкреслює віру в партнера і створює еротичну атмосферу.



Секс / Glamour

Більше фраз, які ви можете говорити своєму партнерові під час сексу: