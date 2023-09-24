Нижче читайте про три найкращі фрази, які чоловіки завжди хочуть почути від жінки у ліжку. Будьте відкритими та не стидайтесь фантазувати в ліжку!
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3 гарячі фрази, які варто говорити в ліжку
"Ти виглядаєш неймовірно". Інтимність – це не тільки про задоволення, але і про взаємне прийняття і підтримку. Сказати своєму партнерові, що він (вона) виглядає неймовірно, підсилить самооцінку і зробить ваш інтим більш приємним.
"Я тебе обожнюю". Секс – це також спосіб показати свої почуття. Фраза "Я тебе обожнюю" допоможе підсилити емоційний аспект вашого інтимного досвіду. Проста і пряма фраза, але вона має потужний ефект.
"Роби зі мною, що захочеш". Відчуття влади й контролю може бути дуже збудливим для багатьох людей. Виразити готовність віддатися своєму партнерові й дати йому (їй) волю у ліжку може бути захопливим інтимним досвідом. Ця фраза підкреслює віру в партнера і створює еротичну атмосферу.
Секс / Glamour
Більше фраз, які ви можете говорити своєму партнерові під час сексу:
- "Мені дуже подобається те, що ти робиш",
- "Давай глибше",
- "Не зупиняйся",
- "Так, так, саме так і роби",
- "А ти хочеш так спробувати?",
- "Тобі так подобається?",
- "Ти збуджена/збуджений?",
- "Я хочу тебе вже",
- "Давай ти мені...".