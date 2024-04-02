Девочка не будет жить со своим мужем

Гборбу Вуломо выбрал себе будущую жену, когда той было всего лишь 6 лет. 30 марта нестандартная пара поженилась.

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Общественность начала критиковать священника из-за брака с несовершеннолетней, однако местные лидеры поспешили успокоить общество. Выяснилось, что по старым обычаям священники должны жениться исключительно на девственницах. Однако в поселке, где случилась история, не осталось девочек старше 9 лет, которые бы не имели сексуального опыта.

Поэтому священник решил жениться на девочке, чтобы другие мужчины ее не занимали. Теперь он будет ждать, когда его жена достигнет "законного брачного и детородного возраста".

Сейчас девочка будет жить со своей семьей и ходить в школу. Брачную церемонию молодожены завершат тогда, когда ребенок повзрослеет. К тому времени сексуальные отношения между священником и его маленькой женой запрещены.

Украинка вышла замуж за вдвое старшего немца

29-летняя украинка Юлия в тиктоке откровенно рассказывает о своем браке с 60-летним немцем Михаэлем. Женщина признается, что именно в браке она расцвела – любимый постоянно делает ей комплименты, мотивирует и поддерживает. Влюбленные очень счастливы и не обращают внимания на критику незнакомцев из-за их разницы в возрасте.