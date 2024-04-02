Дівчинка не житиме зі своїм чоловіком

Гборбу Вуломо обрав собі майбутню дружину, коли тій було всього лиш 6 років. 30 березня нестандартна пара одружилася.

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Громадськість почала критикувати священника через шлюб з неповнолітньою, однак місцеві лідери поспішили заспокоїти суспільство. З'ясувалося, що за старими звичаями священники мають одружуватися виключно з незайманими жінками. Однак у селищі, де трапилася історія, не залишилося дівчаток старше 9 років, які б не мали сексуального досвіду.

Отож священник вирішив одружитися з дівчинкою, аби інші чоловіки її не займали. Тепер він буде чекати, коли його дружина досягне "законного шлюбного і дітородного віку".

Наразі дівчинка буде жити зі своєю сім'єю і ходити до школи. Шлюбну церемонію молодята завершать тоді, коли дитина подорослішає. До того часу сексуальні стосунки між священником і його маленькою дружиною заборонені.

Українка одружилася з вдвічі старшим німцем

29-річна українка Юлія у тіктоці відверто розповідає про свій шлюб з 60-річним німцем Міхаелем. Жінка зізнається, що саме у шлюбі вона розцвіла – коханий постійно робить їй компліменти, мотивує та підтримує. Закохані дуже щасливі й не зважають на критику незнайомців через їхню різницю у віці.