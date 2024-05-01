"Сердце под охраной жены": фото брони украинского защитника трогает до слез

Фотограф Patryk Jaracz опубликовал в сети фото, которое трогает до слез. Броню украинского героя украшает щемящая надпись "Это сердце под охраной жены".

Украинские герои уже почти десять лет защищают Украину от российских захватчиков. Благодаря их героизму и стальной несокрушимости мы продолжаем жить.

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Любимые воинов поддерживают их и оберегают своей любовью. Польский фотограф, который сейчас находится в Украине, опубликовали фотографию, которая просто поражает. На броне героя надпись: это сердце – под охраной жены.



Трогательная надпись на броне героя / Фото из инстаграма Patryk Jaracz

Имена героя и его возлюбленной пока неизвестны. Однако тронутые трогательной фотографией украинцы желают им стойкости во время войны и море счастья под мирным после победы небом. Некоторые замечает, что именно из таких деталей состоит история несокрушимости украинцев, которые борются за свою свободу и будущее страны.

Возможно, когда-то эту историю любви расскажут в книге или фильме. А пока нам остается только восхищаться мужеством украинских защитников и защитниц, а также – их любимых.