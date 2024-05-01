Украинские герои уже почти десять лет защищают Украину от российских захватчиков. Благодаря их героизму и стальной несокрушимости мы продолжаем жить.

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Любимые воинов поддерживают их и оберегают своей любовью. Польский фотограф, который сейчас находится в Украине, опубликовали фотографию, которая просто поражает. На броне героя надпись: это сердце – под охраной жены.



Трогательная надпись на броне героя / Фото из инстаграма Patryk Jaracz

Имена героя и его возлюбленной пока неизвестны. Однако тронутые трогательной фотографией украинцы желают им стойкости во время войны и море счастья под мирным после победы небом. Некоторые замечает, что именно из таких деталей состоит история несокрушимости украинцев, которые борются за свою свободу и будущее страны.

Возможно, когда-то эту историю любви расскажут в книге или фильме. А пока нам остается только восхищаться мужеством украинских защитников и защитниц, а также – их любимых.