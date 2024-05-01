Українські герої вже майже десять років захищають Україну від російських загарбників. Завдяки їхньому героїзму та сталевій незламності ми продовжуємо жити.

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Кохані воїнів підтримують їх та оберігають своєю любов'ю. Польський фотограф, який наразі перебуває в Україні, опублікували світлину, яка просто вражає. На броні героя напис: це серце – під охороною дружини.



Зворушливий напис на броні героя / Фото з інстаграму Patryk Jaracz

Імена героя та його коханої наразі невідомі. Однак зворушені щемливою світлиною українці бажають їм стійкості у час війни та море щастя під мирним після перемоги небом. Дехто зауважує, що саме з таких деталей складається історія незламності українців, які борються за свою свободу та майбутнє країни.

Можливо, колись цю історію кохання розкажуть у книзі або фільмі. А поки нам залишається лише захоплюватися мужністю українських захисників та захисниць, а також – їхніх коханих.