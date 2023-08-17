Даже несколько новых фильмов 2023 года, таких как "Укрытие" или "Супер Майк: Последний танец", позволят почувствовать страсть между вами. Кроме этого, предлагаем посмотреть эротические сериалы на Netflix, которые могут стать нежной и сексуальной прелюдией

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5 сексуальных фильмов и сериалов, возбуждающих

"Красный, белый и королевский синий", 2023 год

"Красный, белый и королевский синий" – прекрасная и насыщенная романтическая комедия, основанная на эротической книге Кейси Маккуистон. По сюжету Алекс Клермонт-Диас, сын президента США, и британский принц Генри имеют много общих черт, но их отношения отличаются абсолютной неприязнью. После публичного конфликта, во избежание негативных последствий для своих стран, ребята вынуждены имитировать хорошие отношения. Со временем их принудительная дружба произрастает во что-то большее.

"Красный, белый и королевский синий": смотрите трейлер

"Укрытие", 2023 год

Интересно, что некоторые из самых сексуальных сцен этого фильма вообще не связаны с сексом, хотя и его в картине тоже достаточно. Показательный пример: самые горячие моменты в психологическом триллере о госпоже (Маргарет Квелли) и ее клиенте (Кристофер Эбботт) — это когда они спорят о том, кто действительно все контролирует. Сюжет "Укрытие" разворачивается в уютном гостиничном номере.

"Укрытие": смотрите трейлер

"Супер Майк: Последний танец", 2023 год

Если быть честными, все, что вам действительно нужно увидеть в фильме "Супер Майк: Последний танец", можно найти в первой сцене между Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек. Это один из лучших танцев СуперМайка во всей серии фильмов.

По сюжету Майк Лейн теряет все имущество и вынужден работать барменом во Флориде. Стремясь восстановить былые добрые времена, Майк отправляется в Лондон вместе с богатой хитрой девственницей, готовящей ему предложение, от которого трудно отказаться.

"Супер Майк: Последний танец": смотрите трейлер

"Секс и Калифорния", 2007 – 2014 годы

Генк Муди, находясь в состоянии творческого и личного кризиса, окончательно утопает в пороках: марихуаны, алкоголя и соблазнительных женщин. Однако в течение каждого сезона он не теряет надежды восстановить утраченную семью и вернуться к своей любимой работе.

Сериал выходил с 2007 по 2014 год, и в главной роли выступил голливудский актер с украинскими корнями – Дэвид Духовны.

"Секс и Калифорния": смотрите трейлер

"Мулен Руж", 2001 год

Лучший фильм для вечера со страстным Юэном МакГрегором и талантливой Николь Кидман в главных ролях. События проходят в Париже, 1899 год. По сюжету малоизвестный и бедный поэт влюбляется в танцовщицу из Мулен Руж. Самой горячей сценой, по нашему мнению, является танго "Роксана".

"Мулен Руж": смотрите трейлер