Кроме того, в нашей подборке также популярен сериал "Сцены по супружеской жизни" с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях, показывающий жизнь современных американских пар. Эта лента не только станет интересной для вас, но и даст возможность последовать примеру отношений этих персонажей для улучшения вашей супружеской жизни.

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5 крутых сериалов, у которых много секса 18+

"Секс/Жизнь"

"Секс/Жизнь" – история о женщине по имени Билли, которая вспоминает свою прошлую жизнь, когда была свободной и сексуальной, и думает о том, хватает ли этого в ее нынешней жизни. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми, и хотя брак должен приносить счастье, Билли не может перестать думать о своих прошлых соблазнах. Один из ключевых аспектов сериала – его откровенность и прямота в показе сексуальных сцен.

На сегодняшний день вышло два сезона. Несмотря на желание зрителей, продолжения не будет. Проект создан по мотивам романа Б. Б. Истона "44 главы о 4 мужчинах". В главных ролях сыграли Сара Шахи, Майк Вогел и Адам Демос.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер

"Одержимость"

В этой эротической драме респектабельный лондонский хирург попадает в интрижку с невестой своего сына, которая вскоре перерастает в страстный роман. Этот роман может навсегда изменить жизнь героев.

В сериале сыграли такие актеры, как Ричард Армитедж (Хоббит) и Чарли Мерфи (Острые картузы).

"Одержимость": смотрите трейлер

"Сцены из супружеской жизни"

Сериал стал настоящей энциклопедией о том, что такое брак и какие степени отношений бывают в реальной жизни. В пяти сериях минисериала нам демонстрируют отношения пары в динамике: от влюбленности сначала до первого кризиса и, как следствие, тотального непонимания.

"Сцены из супружеской жизни": смотрите трейлер

"Мастера секса"

Экранизация биографии доктора Уильяма Мастерса, который вместе с Вирджинией Джонсон на протяжении тридцати лет исследовали сексуальность человека. Они наблюдали за 700 мужчинами и женщинами, которые в совокупности занимались сексом в 10 тысяч раз. Благодаря их исследованиям возникла сексуальная революция.

Проект транслировался три года, с 2013 по 2016 год. Главные роли исполнили Майкл Шин, Лиззи Каплан, Кейтлин Фицджеральд и другие.

"Мастера секса": смотрите трейлер

"Секс и Калифорния"

Переживая творческий и личный кризис, Генк Муди окончательно утопает в пороках: марихуана, алкоголь и девушки. Однако в каждом сезоне он не теряет надежды снова найти вернуть утраченную семью и любимое занятие.

Сериал выходил с 2007 по 2014 год. Главную роль сыграл голливудский актер с украинскими корнями Дэвид Духовны.

"Секс и Калифорния": смотрите трейлер