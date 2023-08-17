Навіть кілька нових фільмів 2023 року, таких як "Укриття" чи "Супер Майк: Останній танець" дозволять відчути пристрасть між вами. Крім цього, пропонуємо переглянути еротичні серіали на Netflix, які можуть стати ніжною та сексуальною прелюдією.

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5 сексуальних фільмів та серіалів, які збуджують

"Червоний, білий та королівський синій", 2023 рік

"Червоний, білий та королівський синій" – чудова та насичена романтична комедія, заснована на еротичній книзі Кейсі Маккуїстон. За сюжетом, Алекс Клермонт-Діас, син президента США, і британський принц Генрі мають багато спільних рис, але їхні взаємини відзначаються абсолютною неприязню. Після публічного конфлікту, з метою уникнення негативних наслідків для своїх країн, хлопці вимушені імітувати добрі стосунки. З часом їх примусова дружба виростає в щось більше.

"Червоний, білий та королівський синій": дивіться трейлер

"Укриття", 2023 рік

Цікаво, що деякі з найсексуальніших сцен цього фільму взагалі не пов'язані з сексом, хоча і його у стрічці теж достатньо. Показовий приклад: найгарячіші моменти у психологічному трилері про пані (Маргарет Квеллі) та її клієнта (Крістофер Ебботт) — це коли вони сперечаються про те, хто насправді все контролює. Сюжет "Укриття" розгортається в затишному готельному номері.

"Укриття": дивіться трейлер

"Супер Майк: Останній танець", 2023 рік

Якщо бути чесними, все, що вам дійсно потрібно побачити у фільмі "Супер Майк: Останній танець", можна знайти у першій сцені між Ченнінгом Татумом та Сальмою Хаєк. Це один із найкращих танців Супер Майка у всій серії фільмів.

За сюжетом, Майк Лейн втрачає все майно і змушений працювати барменом у Флориді. Прагнучи відновити минулі добрі часи, Майк вирушає до Лондона разом із багатою хитрою дівою, яка готує йому пропозицію, від якої важко відмовитися.

"Супер Майк: Останній танець": дивіться трейлер

"Секс і Каліфорнія", 2007 – 2014 роки

Генк Муді, перебуваючи в стані творчої та особистої кризи, остаточно потопає в пороках: марихуани, алкоголю та спокусливих жінок. Проте, упродовж кожного сезону, він не втрачає надії відновити втрачену сім'ю та повернутися до своєї улюбленої роботи.

Серіал виходив з 2007 по 2014 рік, і в головній ролі виступив голлівудський актор з українським корінням – Девід Духовни.

"Секс і Каліфорнія": дивіться трейлер

"Мулен Руж", 2001 рік

Найкращий фільм для вечора з пристрасним Юеном МакГрегором та талановитою Ніколь Кідман у головних ролях. Події відбуваються у Парижі, 1899 рік. За сюжетом, маловідомий і бідний поет закохується у танцівницю з Мулен Руж. Найгарячішою сценою, на нашу думку, є танго "Роксана".

"Мулен Руж": дивіться трейлер