Еротичні серіали – саме те, що треба, якщо ви хочете покращити свої стосунки. Після такого перегляду ви точно будете налаштовані на пристрасний і незабутній інтим удвох.

До слова 7 романтичних фільмів Netflix, які варто подивитися з коханою людиною

Еротичні фільми та серіали Netflix для двох

"Одержимість"

Рік: 2023

Жанр: трилери

У приголомшливому повороті подій видатний лондонський хірург виявляється втягнутим у палкий роман ні з ким іншим, як із нареченою свого сина. Цей незаконний зв’язок може на невизначений термін змінити хід їхнього життя.

"Одержимість": дивіться трейлер

"Наступні 365 днів"

Рік: 2022

Жанр: драма

Стосунки Лаури та Массімо перебувають на грані розриву. Вони з великим напруженням намагаються перебороти відчуття недовіри, тоді як наполегливий Начо докладає всіх зусиль, щоб розірвати цей союз.

"Наступні 365 днів": дивіться трейлер

"Відданість: Історія кохання та пристрасті"

Рік: 2021

Жанр: драма

Міцний, на перший погляд, шлюб починає тріщати по швах, коли вірність чоловіка опиняється під сумнівом, а в житті подружжя з’являються нові спокуси.

"Відданість: Історія кохання та пристрасті": дивіться трейлер

"Без обмежень"

Рік: 2022

Жанр: драма

Надзвичайно талановита дівчина глибоко й шалено закохується у свого інструктора з дайвінгу в цій романтичній драмі з неймовірним візуальним рядом.

"Без обмежень": дивіться трейлер

Не пропустіть 10 нових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа

"Секс/Життя"

Рік: 2021

Жанр: драма

Її неспокійне сексуальне минуле несуперечно впливає на сьогодення, де вона виконує роль дружини й матері. Ситуація стає ще складнішою, коли на порозі її дому з'являється колишній, до якого вона постійно відчуває пристрасть.

"Секс/Життя": дивіться трейлер

"Сьогодні спиш зі мною"

Рік: 2023

Жанр: драма

У складній та емоційній ситуації журналістка опиняється на роздоріжжі, коли її шлюб починає втрачати пристрасть. Тепер перед важким рішенням вона повинна вибрати між колись люблячим чоловіком, або поверненням колишнього з її минулого.

"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер

"Кохання з першого поцілунку"

Рік: 2023

Жанр: мелодрами

Хав'єр розкриває перед собою завісу майбутнього і нарешті розгадує таємницю, ким стане його віддане кохання. Проте перед ним виникає складна ситуація — ця особа є дівчиною найближчого друга.

"Кохання з першого поцілунку": дивіться трейлер

"Коханець леді Чаттерлей"

Рік: 2022

Жанр: мелодрами

Леді Чаттерлей, яка відчуває себе нещасливою в шлюбі, вступає в палке кохання і безмежно закохується в лісника, який працює на заміському маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться трейлер

"П'ятдесят відтінків сірого"

Рік: 2015

Жанр: драма

Успішний Крістіан Ґрей завоював серце Анастейші Стіл, студентки коледжу, яка ще не має великого досвіду життя. Він відкриває перед нею світ сміливих еротичних фантазій, який вона ніколи раніше не уявляла.

"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер

"Спека"

Рік: 2022

Жанр: трилери

У Клер є нова робота та успішний роман, втім, її життя змінюється, коли вона знайомиться з дружиною боса й потрапляє в коловорот обману.

"Спека": дивіться трейлер