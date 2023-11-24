От 3 до 8 браков: какие знаменитости никак не могут выбрать "одного единственного"

Фраза "И пока смерть не разлучит вас" точно не касается героев нашей подборки. Чтобы найти свою настоящую любовь, некоторым голливудским звездам пришлось жениться аж 8 раз.

Развод среди известных людей не является чем-то странным. Обычно знаменитости женятся и расстаются гораздо чаще, чем обычные люди.

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Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес была замужем 4 раза. Впервые звезда вышла замуж в 28 лет. Тогда ее избранником стал красивый продюсер Охань Ноа. Однако супружеская жизнь пары длилась всего 11 месяцев.



Дженнифер Лопес с первым мужем / Фото GrosbyGroup

Вторым законным мужчиной актрисы был танцор Крис Джадд, но этот брак длился еще меньше – 9 месяцев.



Второй раз Лопес вышла замуж в 2001 году / Фото GrosbyGroup

Незадолго после развода Дженнифер начала встречаться с коллегой по цеху – актером Беном Аффлеком. Пара даже решила жениться, но всего за 4 дня до особого события свадьбу отменили. Это был 2004 год. В этом же году звезда в третий раз вышла замуж – за певца Марка Энтони. У супругов родилось двое детей. Однако в 2011 году они объявили о разводе.

После того Дженнифер начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом, и тот даже сделал звезде предложение руки и сердца. Из-за пандемии коронавируса свадьбу пришлось переносить несколько раз, а в конечном итоге пара вообще передумала жениться.

В 2022 году актриса в четвертый раз пошла под венец. На этот раз она вышла замуж за старую любов – Бена Аффлека.

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Николас Кейдж

Американский актер Николас Кейдж женился 5 раз. Впервые предложение руки и сердца он сделал Патрисии Аркетт в 1987 году. Однако это было первое свидание, поэтому актриса отказала упорному поклоннику. Она позвонила Николасу через 8 лет, когда уже была готова к браку. Чувство Николаса никуда не поделиться, поэтому влюбленные поженились и прожили вместе 6 лет – до 2001 года.

В 2002 году актер женился на дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли Лизе Мари Пресли. Однако семейная жизнь у пары не сложилась, поэтому они развелись уже через 3 месяца.



Николас Кейдж женился на Лизе Мари Пресли / Фото Dora Britt, Flickr

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В 2004 году Кейдж познакомился в ресторане с Элис Ким, которая была младше его на 19 лет. Через 2 месяца после знакомства пара сыграла свадьбу, а через год у них родился ребенок. Этот брак актера продолжался до 2016 года.

В 2019 году у актера был кратчайший брак. Он женился на визажистке Эрике Койте в Лас-Вегасе, а через 4 дня подал заявление на аннулирование. Николас объяснил, что был пьян, когда говорил: "Да". Через 3 месяца актер получил разрешение на развод.

В следующий раз Кейдж женился в 2021 году. Его избранницей стала младшая на 29 лет японская художница Рико Шибана. У супругов родилась дочь.

Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян впервые пошла под венец в 19 лет. Ее брак с музыкальным продюсером Деймоном Томасом продолжался 3 года. Второй раз Ким стала женой баскетболиста Крису Хамфрису. Супружеская жизнь пары длилась 72 дня.

Третьим мужем Ким Кардашьян стал рэпер Канье Вест. Отношения пары длились 9 лет и за это время у них родилось 4 детей. В 2021 году они решили подать на развод.

Том Круз

Этот голливудский красавец женился трижды. С первой женой – Мими Роджерс – актер прожил в браке 3 года. После развода он начал встречаться с Николь Кидман. В 1990 году пара женилась. Супруги усыновили двоих детей, однако в 2001 году решили расстаться.

Третьей женой популярного актера стала Кэти Холмс. У супругов родился ребенок, но это не помешало разводу, который произошел в 2012 году.

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Ева Лонгория

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" впервые вышла замуж в 2002 году. Ее брак с Тайлером Кристофером длился недолго – 2 года.

В 2004 году актриса начала встречаться с баскетболистом. Тони Паркером, а через 2 года пара сыграла свадьбу в Париже. В этот раз супружеская жизнь Евы Лонгории длилась на 1 год дольше. Она рассталась с Паркером, когда узнала о его изменах.

Актриса встретила свою новую любовь в 2013 году – бизнесмена Хосе Бастонома. Мужчина сделал предложение любимой в ОАЭ в 2015 году, а через год влюбленные отпраздновали свадьбу. Сейчас счастливые супруги воспитывают сына. Похоже, этот брак актрисы гораздо счастливее, ведь она называет Хосе "самим лучшим мужем, о котором она могла мечтать".

Ларри Кинг

Американский журналист Ларри Кинг, скончавшийся в 2021 году, был женат 8 раз. В 1952 году он пошел наперекор родителям и женился на школьной любви – Фреде Миллер. Однако родители журналиста так разозлились, что через год пришлось аннулировать брак.

В 1961 году Кинг вообще женился дважды – с Аннет Кей и звездой Playboy Ален Акинс. Интересно, что на Акинс он женился дважды. Но между этим обещал вечную любовь Микки Сатфин. Журналист также состоял в браке с бывшей учительницей математики Шэрон Лепор, бизнесвумен Джули Александр и Шон Саутвик, ставшей его последней женой.