Некоторые исследования доказывают, что пищевые привычки могут менять и формировать наши партнеры. 24 Канал выяснил может ли еда стать раздором в отношениях, или наоборот – укрепить их. Без перчика здесь точно не обходится!

Читайте также Впереди семейная идиллия: 2 знака зодиака, которым на этой неделе повезет в любви

Пищевые привычки

Наши вкусы формируются в детстве, а влияет на них непосредственно семья. В первые 5 лет развивается пищевое поведение, которое в будущем может стать основой личной модели питания. С ней мы приходим в жизнь своего партнера и делимся с ним.

Мы делимся вкусами со своим партнером / create.vista

Интересны результаты одного исследования: на начальном этапе отношений женщина принимает пищевые привычки мужчины-партнера. А уже в период совместной жизни все происходит наоборот. Это связано с тем, когда влюбленные, например, идут на свидание, обычно мужчина выбирает ресторан или кафе с определенной едой. В семейных отношениях женщина берет на себя роль хозяйки и отвечает за то, что же ее семья будет есть на ужин.

Так что отношения и еда неразрывно связаны между собой.

Еда или любовь

В отношениях следует не только обсуждать, что условно будет на ужин, но и разделять этот процесс. Совместное приготовление пищи позволяет парам получить большее наслаждение от брака. Плюс это дополнительное время, которое можно провести вместе. Более острой перчинки придаст ситуация, когда один из партнеров может посоревноваться за звезду Мишлен, а другой даже нож в руках держать не умеет.

Пусть кто-нибудь из партнеров будет шеф-поваром / Thinckstock

Личные предпочтения в еде – сочетание двух вкусов в отношениях. Это попытка открыть для себя новую мини-культуру питания. Большинство пар отмечает, что общая еда является их важным ритуалом для укрепления связи.

Однако личный мир питания может и добавить трещин в общие отношения! Речь идет о неприятии одного из партнеров привычек другого. К примеру, вегетарианство. Простое решение ситуации, когда один принимает предпочтения другого. В противном случае возникает конфликт. Самый простой ключ к его преодолению – общение.

Откровенно говорить, слушать и воспринимать ценности партнера, а не убеждать – вот простые правила, чтобы еда не поставила точку в ваших отношениях. Психологи советуют задать несколько вопросов своему партнеру, чтобы быть на одной пищевой волне:

какие есть любимые блюда и наоборот;

есть ли диетические ограничения или аллергия;

насколько важны именно домашние блюда и помощь в их приготовлении;

как следует разделить обязанности за приобретение продуктов;

сколько раз в день нужно поесть.

Здесь мы собрали 5 ежедневных привычек для крепкого брака.