Деякі дослідження доводять, що харчові звички можуть змінювати і формувати наші партнери. 24 Канал з'ясував чи може їжа стати розбратом у стосунках, або навпаки – зміцнити їх. Без перчику тут точно не обходиться!

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Харчові звички

Наші смаки формуються в дитинстві, а впливає на них безпосередньо родина. У перші 5 років розвивається харчова поведінка, яка у майбутньому може стати основою для особистої моделі харчування. З нею ми приходимо у життя свого партнера і ділимося з ним.

Ми ділимося смаками зі своїм партнером / create.vista

Цікаві результати одного дослідження: на початковому етапі стосунків жінка приймає харчові звички чоловіка-партнера. А вже у період спільного життя все відбувається навпаки. Це пов'язано з тим, коли закохані, наприклад, йдуть на побачення, зазвичай чоловік обирає ресторан чи кафе з певною їжею. У сімейних стосунках вже жінка бере на себе роль господині і відповідає за те, що ж її родина їстиме на вечерю.

Тож, стосунки та їжа нерозривно пов'язані між собою.

Їжа чи кохання

У стосунках варто не лише обговорювати, що умовно буде на вечерю, але й розділяти цей процес. Спільне приготування їжі дозволяє парам отримати більшу насолоду від шлюбу. Плюс це додатковий час, який можна провести разом. Гострішої перчинки додасть ситуація, коли один з партнерів може позмагатися за зірку Мішлен, а інший навіть ножа у руках тримати не вміє.

Нехай хтось із партнерів буде шеф-кухарем / Thinckstock

Особисті вподобання у їжі – поєднання двох смаків у стосунках. Це спроба відкрити для себе нову міні-культуру харчування. Більшість пар зазначають, що спільна їжа є їхнім важливим ритуалом для зміцнення зв'язку.

Однак, особистий світ харчування може й додати тріщин у стосунки! Мовиться про неприйняття одного з партнерів звичок іншого. Наприклад, вегетаріанство. Просте вирішення ситуації, коли хтось приймає вподобання іншого. В іншому разі виникає конфлікт. Перший ключ до його подолання – спілкування.

Щиро говорити, слухати і сприймати цінності партнера, а не переконувати – ось прості правила, щоб їжа не поставила крапку у ваших стосунках. Психологи рекомендують поставити декілька питань своєму партнеру, щоб бути на одній харчовій хвилі:

які є улюблені страви і навпаки;

чи є дієтичні обмеження або алергія;

наскільки важливими є саме домашні страви і допомога у їх приготуванні;

як варто розділити обов'язки за придбання продуктів;

скільки разів на день треба попоїсти.

Тут ми розповіли про 5 щоденних корисних звичок, які зміцнять ваш шлюб.